Ein 34-jähriger deutscher Staatsbürger wollte am Donnerstag einfach mit einem voll gefüllten Einkaufswagen ein Geschäft in Klagenfurt-Viktring verlassen und so Haushalts- und Elektronikartikel im Wert von einigen Hundert Euro mitgehen lassen. Kunden schlugen Alarm. Die Waren wurden sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.