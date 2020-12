Im Vorfeld des Nordischen Weltcups in der Ramsau gab es leider mehrere Covid-19-Fälle. Insgesamt vier Personen aus drei Nationen wurden bei ihrer Anreise positiv auf das Coronavirus getestet - wie der ÖSV in einer Aussendung wissen ließ. Athletinnen oder Athleten sind nicht betroffen. Das Spektakel in der Steiermark kann dank ausgeklügeltem Corona-Konzept steigen.