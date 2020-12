Wesentlich verschlossener dazu zeigen sich der Gesundheitsverbund, der die Gemeindespitäler verwaltet, sowie das zuständige Stadtratsbüro. So gab es noch keine weiteren Details zu den Planungen. Diese würden erst in den kommenden Tagen erarbeitet, erklärte der Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Donnerstag. Wien rechne demnach jedenfalls mit rund 5000 Dosen zum Impfstart.