Hochspannung also vor der Abstimmungsrunde am Freitag (ab 15 Uhr, für drei Stunden angesetzt) zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und den Landeshauptleuten zu einem möglichen Voll-Lockdown ab dem 26. Dezember. Doch ein weiterer Umstand sorgt für Zündstoff: Zwar hat der Bund die Länder per Verordnung ermächtigt, auf stark frequentierten Einkaufsstraßen und öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht zu verhängen - so einig sind sich die Landeschefs aber noch nicht.