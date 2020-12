„Es geht darum, dass wir zu Hause bleiben müssen“, so Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Donnerstag in Warschau. Wer gegen die Corona-Regelung verstoße, müsse mit einem Bußgeld rechnen. Für die Zeit vom 28. Dezember bis zum 17. Jänner wird zudem der Lockdown erneut verschärft. Geschäfte in Einkaufszentren müssen schließen - mit Ausnahme von Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien. Auch Hotels, die in Polen bisher noch Geschäftsreisende aufnehmen durften, müssen ihren Betrieb vorübergehend einstellen.