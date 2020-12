„Die Tat war an Brutalität und Grausamkeit nicht zu übertreffen“, beschreibt der Staatsanwalt das Tun eines Leobners (26), der laut Gutachten psychisch schwer krank ist. Bereits am 19. April stand er mit einem Küchenmesser vor der Tür des 70-Jährigen. Damals war der betagte Mann aber nicht zu Hause, der teuflische Plan scheiterte. Zwei Tage später passierte es dann: Mehrmals stach der 26-Jährige seinem Opa in den Hals, Nacken und Hinterkopf. Warum? Weil der Opa seine Mama missbraucht habe, dafür wollte er sich rächen.