Besucher dürfen nur noch mit negativem Coronatest in die Heime, das Personal muss zweimal wöchentlich getestet werden und durchgehend FFP2-Masken tragen. Von dieser Neuregelung wurden die Heime Mittwochabend überrascht, Stunden später trat sie schon in Kraft. „Das ist im Grunde kaum lösbar. Uns fehlt das Personal, um so viele Tests flächendeckend durchführen zu können“, sagt Diakoniewerk-Geschäftsführer Michael König und fordert eine Korrektur der Verordnung.