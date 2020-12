Das Recyclingcenter der Holding Graz in der Sturzgasse ist das einzige in der Landeshauptstadt – dementsprechend groß ist der Andrang. An die 300.000 Einfahrten werden dort Jahr für Jahr gemessen, 32.000 Tonnen Abfall werden abgegeben. Darunter auch Sperrmüll und diverse Altstoffe, diese werden in viele verschiedene Fraktionen getrennt und zu 60 Prozent wiederverwertet. Wir haben mit Recyclingcenter-Mitarbeiter Rudolf Heinrich gesprochen.