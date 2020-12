Los geht’s am Lachtal! Donnerstag reiste das Gros der Snowboard-Teams (80 Athleten und 50 Betreuer) an - ab Freitag ist erster Trainingstag zur Junioren-WM, die am Samstag mit dem Parallel-RTL losgeht. Sonntag steigt der Parallelslalom, Montag folgen die Teambewerbe. „Die Piste ist rennfertig, das Wetter super“, so OK-Chef Roland Horn.