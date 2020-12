Im Übrigen, so Bruni, begehe Franziskus seinen Geburtstag in schlichter Form mit einigen anderen Bewohnern des Gästehauses Santa Marta, in dem er seit seinem Amtsantritt wohnt. Der Papst seinerseits erhielt über das vatikanische Almosenamt von den Armen Roms einen Strauß Sonnenblumen geschenkt. Den habe Franziskus in der Kapelle des Hauses vor dem Tabernakel aufstellen lassen, um daran zu erinnern, den Blick immer auf Christus auszurichten. Im Tabernakel wird nach katholischer Überzeugung das in den Leib Christi verwandelte Hostienbrot aufbewahrt.