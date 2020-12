In weiten Teilen der US-Ostküste hat - rechtzeitig vor Weihnachten - der Winter Einzug gehalten. Was manch Corona-geplagten Großstädter erfreut, sorgt für Chaos im Verkehr: Ein schwerer Wintersturm brachte Schneeregen und Straßenglätte, bei einem Massenunfall mit bis zu 60 Fahrzeugen auf der Interstate 80 in Pennsylvania starben laut Polizei am Donnerstag zwei Menschen. Mittwochfrüh war in Virginia ein 19-Jähriger gestorben, dessen Fahrzeug von der glatten Fahrbahn abgekommen war. Im Westen Pennsylvanias war am Mittwoch ein 63-Jähriger mit einer Schneefräse von einem Räumfahrzeug angefahren worden und seinen Verletzungen erlegen.