Zahlreiche Soldaten infiziert

Zurück in Wien setzte man kurzerhand eine Videokonferenz an. Zentrales Thema auch hier: die Corona-Krise. Alleine im österreichischen Kontingent in Bosnien haben sich aktuell knapp 40 Soldaten, also mehr als zehn Prozent, mit dem Virus infiziert und sind derzeit in Quarantäne. „Ich sage danke für Ihren Einsatz und wünsche Ihnen allen trotzdem ein frohes Weihnachtsfest. Auch wenn es heuer wegen Corona und Ihres Auslandseinsatzes gleich doppelt außergewöhnlich ist“, so die Ministerin im Videocall.