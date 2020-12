Die prekäre Corona-Situation setzt auch Christopher Seiler und Bernhard Speer zu. Die beiden Topstars der Austropop-Szene (drei Nummer-eins-Alben in Folge) und mehrfachen Amadeus-Preisträger haben sich zuletzt auf das Abdrehen der neuen Comedy-Staffel von „Horvathslos“ konzentriert, planen aber für 2021 ein großes Comeback. Bislang fixiert wurden Auftritte am 9. Dezember im Innsbrucker Dogana, am 10. Dezember im Eventcenter Hohenems und am 11. Dezember in der Salzburgarena.