Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Kriminelle könnten zunächst „saubere“ Versionen der Tools hochgeladen und anschließend per Update den Schadcode nachgereicht haben. Google und Microsoft könnten an der Erkennung des Schadcodes gescheitert sein. Die Add-ons könnten von ihren Programmierern aber auch an Cyberkriminelle verkauft worden sein, die nachträglich den Schadcode einbauten und per Update auslieferten. Der erfolgreiche Hack eines Entwicklerkontos könnte Cyberkriminellen ebenfalls die Möglichkeit gegeben haben, die Tools zu manipulieren.