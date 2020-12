Die Konkurrenz

Kilde, der Weltcup-Gesamtsieger 2019/20, zeigte in 2:02,09 Minuten eine Fahrt schon fast im Rennmodus. „Dem seine Beine möchte ich haben“, scherzte Franz. Der 28-jährige Norweger hatte 2018 vor Franz und Beat Feuz hier gewonnen. In dieser Saison ist er noch ohne Stockerplatz - genau wie Jansrud, der am Donnerstag 26 Hundertstel zurücklag. Der mittlerweile 35-jährige Routinier hat in Gröden 2014 und 2016 im Super-G triumphiert, die Abfahrt, welche am Samstag steigt, fehlt ihm aber noch auf seiner Liste.