Fenster als Durchreiche

Auf der Rauthhütte wenige Meter Luftlinie südlich vom Hämmermoos rüsteten sich die Wirtsleute am Donnerstag ebenfalls für das Abenteuer „Essen und Trinken to go“. „Wir beginnen am Freitag und bieten dieses Wochenende - von 11 bis 15 Uhr - Speisen und Getränke an“, sagt Wirt Andreas Rauth. Die Köstlichkeiten - diverse Suppen, Chili con Carne, Kartoffelgulasch und Burger - werden aus dem Speisesaal durch das offene Fenster gereicht. „Wir haben außerdem eine Funksprechanlage installiert, über die die Bestellungen aufgegeben werden. Ähnlich wie bei den Drive-In-Betrieben“, lacht Rauth. In gebotener Entfernung der Hütte stehen Biertische (ohne Sitzgelegenheit) zur Verfügung. Ab dem 25. Dezember wird der Service täglich angeboten.