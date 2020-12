Wie kann es das Schicksal mit nur einer Familie gleich so böse meinen? Neben dem kleinen Paul (2) aus St. Ulrich, der – wie berichtet – an Leukämie erkrankt ist, ereilte die Familie aus dem Großraum Steyr nun die nächste Horrordiagnose. Auch Pauls Cousine, die 23-Jährige Jasmin aus Sierning, erfuhr, dass auch sie gegen den Blutkrebs kämpfen muss. Weshalb die heute (14 bis 19 Uhr) eigentlich „nur“ für Paul organisierte und vom Verein „Geben für Leben“ durchgeführte Stammzellen-Typisierungsaktion im Landgasthof Mayr in St. Ulrich für die Familie nun von doppelter Wichtigkeit ist.