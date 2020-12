Auf geht‘s! Nach der wetterbedingten Absage der Rennen in St. Moritz spricht heute zumindest aus meteorologischer Sicht nichts gegen den Speedauftakt der alpinen Speed-Damen in diesem Weltcupwinter. In Val d‘Isere stehen Freitag und Samstag Abfahrten auf dem Programm. Am Sonntag folgt ein Super-G. Die US-Amerikanerinnen präsentierten sich im Training stark, aber auch Nicole Schmidhofer und Co. wollen gleich von Beginn an um Topplätze mitkämpfen. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie ab 10.30 Uhr dabei.