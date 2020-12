Was für ein Auftakt der Naturbahnrodler in die Weltcup-Saison! Mit Michael Scheikl und Christian Schopf hielt ein steirisches Duo am Fuße des Zirbitzkogels eine italienische Phalanx (vier Athleten auf den Plätzen drei bis sechs) in Schach und feierte gleich zum Start einen weiß-grünen-Doppelerfolg im Einsitzerbewerb.