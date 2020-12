In Schweden gibt es dieses Gesetz schon seit 2018, nun hat auch das dänische Parlament ein Gesetz verabschiedet, wonach Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung als Vergewaltigung gilt. Bisher wurde nur als Vergewaltigung definiert, wenn der Täter Gewalt angewandt beziehungsweise damit gedroht hat - oder wenn sich das Opfer in einem Zustand befunden hat, in dem es sich der Tat nicht widersetzen konnte.