Die steirischen Betriebe beurteilen die gegenwärtige Wirtschaftslage in der Coronakrise wenig überraschend nicht besonders optimistisch. Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk sagte am Donnerstag bei einer Präsentation, 820 Firmen hatten sich an der Umfrage zum steirischen Konjunkturbarometer beteiligt, bei dem auch Stimmung und Aussichten abgefragt werden. „Nicht allzu rosig“, laute der Tenor. Dies sei seine 20. Barometer-Präsentation, aber das habe er „noch nicht erlebt“.