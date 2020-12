Vier Spielteilnehmer haben am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt und gewannen damit jeweils rund 40.500 Euro. Ebenfalls ohne Sechser endete am Mittwoch die Ziehung bei Lotto Plus. Die Gewinnsumme fiel darum an gleich 50 Fünfer, die jeweils rund 8.900 Euro erhielten. Ein Solo-Sechser beim Lotto Plus sollte am kommenden Sonntag rund 400.000 Euro bringen.