Sowohl in Regierungskreisen als auch in manchen Bundesländern verdichten sich die Anzeichen, wonach ein neuer, harter Lockdown unmittelbar bevorsteht. Ein neuerliches komplettes Herunterfahren des Alltags in Österreich rückt laut Insidern immer näher, nach Informationen der „Krone“ könnte es schon ab dem Stefanitag dazu kommen.