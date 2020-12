Spannung vor Öffnung der Kapsel

Geöffnet werden soll die Kapsel in der Hauptstadt Peking. Danach werden die Mondproben von Forschern gesichtet und in einem geschlossenen Umfeld näher untersucht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Einige der Proben werde China auch Wissenschaftlern in anderen Ländern zur Verfügung stellen. Forscher warten gespannt auf das Mondgestein, das viel jünger ist als alle bisher gesammelten Proben. Die Untersuchungen könnten Geheimnisse der vulkanischen Aktivität und der Geschichte des Mondes offenlegen. So wurde auch zwei Meter tief in die Mondoberfläche gebohrt, um Proben zu entnehmen.