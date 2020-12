Danach beschreibt Klikovits ihr Unverständnis über Puchers Vorwürfe, sie führe ihr eigenes Regime. „Du wirfst mir das letzte Schreiben der Finanzmarktaufsicht vor“, so die Vorständin weiter, die sich darauf beruft, den Bankchef Ende September 2019 über diese Post informiert zu haben. Details werden nicht erwähnt – außer, dass das Schreiben an alle drei Vorstände gegangen sei. „Das was in den letzten Monaten ,abgeht‘, tut nach 35 Jahren weh. Dein Misstrauen mir gegenüber nimmt Ausmaße an, was für unsere Situation nicht förderlich ist“, meinte Klikovits: „Besser ist, wie Du in Deinem vorletzten Brief angemerkt hast, dass wir uns trennen. Meine starke Hoffnung ist, wenn ich nicht mehr in Deiner Nähe bin, Du auch mehr Kraft hast, Lösungen zu finden.“