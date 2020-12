Wenn Sie jetzt an Huub Stevens denken sollten, liegen Sie falsch - der ist zwar tatsächlich Pensionist, aber (auch) gesundheitsbedingt nur mehr schwer in der Lage, den Trainer-Job auszuüben. Vor allem nicht beim FC Schalke, dessen Zustand ihm aktuell an der Seitenlinie stehend wohl endgültig das angeschlagene Herz brechen würde.