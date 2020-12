Oberösterreich hat am Donnerstag als erstes Bundesland die Marke von 1000 Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 überschritten. 18 Opfer kamen in dem Bundesland zu den vom Krisenstab um 9.30 Uhr gemeldeten 999 im Laufe des Vormittags hinzu (1017). Das bedeutet nun außerdem, dass somit exakt 5000 Menschen österreichweit an oder mit einer Coronavirus-Infektion verstorben sind.