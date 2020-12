Doch eines Morgens sei er dann aufgewacht und habe sich gesagt: „Genug ist genug“. Roberts hat sich geoutet und arbeitet heute in Norwegen als Finanzdienstleiter. Mit seinem Gang an die Öffentlichkeit will er gerade jungen Wintersportlern in einer ähnlichen Situation Mut machen. Denn schließlich war ihm ja selbst bereits mit 12 Jahren klar, dass er homosexuell war.