Ein Bericht, den die Hilfsorganisation IRC (International Rescue Committee) am Donnerstag in Athen veröffentlicht hat, zeigt die horrenden physischen und psychischen Zustände in Flüchtlingscamps auf. IRC beruft sich hierbei auf Daten, die Psychologen zwischen März 2018 und Oktober 2020 erhoben haben. In diesem Zeitraum habe IRC auf Lesbos, Samos und Chios 904 Menschen betreut, von denen 41 posttraumatische Symptome zeigten und 35 Prozent von Suizidgedanken sprachen.