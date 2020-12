Gestartet werden soll mit den Impfungen laut Insider-Informationen im Caritas-Pflegeheim in St. Pölten. Insgesamt stehen landesweit heuer jedenfalls aber noch 4500 Vakzine zur Verfügung. 3000 davon gehen direkt an die Landesgesundheitsagentur und sollen in den Spitälern, die restlichen 1500 dann direkt in den Pflegeheimen verimpft werden.