Am Ende der Partie in Kladno stand ein 7:5-Erfolg für die Gastgeber gegen Jihlava auf der Anzeigetafel. Jagr trug sich auch gleich selbst in die Scorer-Liste ein und lieferte für die nun auf Platz zwei liegenden „Rytiri“ (Ritter) einen Assist zum zwischenzeitlichen 4:3. Und damit nicht genug. Denn Jagr will seinen Heimatklub wieder nach oben schießen. Schließlich ist der zweifache Stanley Cup-Champ, zweifache Weltmeister und Olympiasieger auch Eigentümer des Vereins.