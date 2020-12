Von 21. bis 23. Dezember

An allen Standorten gelten dieselben Öffnungszeiten: Am 21. und 22. Dezember jeweils von 8 bis 20 Uhr sowie am 23. Dezember von 8 bis 13 Uhr. Die Anmeldung erfolgt online unter diesem Link. Eine telefonische Anmeldung zur Testung ist nicht vorgesehen, jedoch besteht die Möglichkeit auch ohne Anmeldung an einen der ausgewählten Standorte zur Testung zu kommen.