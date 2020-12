„Niemals aufgeben und vom Virus nicht unterkriegen lassen!“ Mit diesem Credo trainierten sechs Mädchen der Dance Factory Arnoldstein auch im Lockdown zu Hause fleißig für ihr großes Ziel. Am Ende sollte sich die harte Arbeit für Cecilia Rabusin, Kim Sternig, Erikah und Marisol Piussi, Tabea Zimmermann und Miyuki Nenning lohnen. Zum ersten Mal nahmen sie an den Dance-Star-Weltmeisterschaften teil und holten in der Kategorie „Commercial Dance“ gleich den Titel. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es heuer die Möglichkeit einer virtuellen Teilnahme per Video, anstatt an Qualifikationsturnieren weltweit teilzunehmen. Unter Anleitung von Tanzprofi und Trainerin Michaela Mehner bereiteten sich die Mädels in Extratrainings intensiv darauf vor.