Mehr als 21 Jahre ist es her, dass Microsoft mit „Age of Empires 2“ Strategiespiel-Geschichte geschrieben hat, selbst heute ist der Klassiker bei Genre-Fans immer noch sehr beliebt. Nachdem man den Fans mit der „Definitive Edition“ von „Age of Empires 2“ vor einem Jahr eine aktualisierte Version mit zeitgemäßer Grafik lieferte, soll der Oldie nun sogar ein neues Add-on erhalten. Am 26. Jänner erscheint „Lords of the West“.