Nehammer sieht Flughäfen in der Verantwortung

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erkannte in einer Reaktion auf die Empfehlung des Rechnungshofs zwar die von Drohnen ausgehende erhöhte Terrorgefahr an, sieht jedoch die Flughafeneigentümer in der Verantwortung. Sie seien für die Sicherheit auf Flughäfen zuständig und müssten folglich Drohnenabwehrsysteme selbst anschaffen.