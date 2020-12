Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) lässt weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch offen. Er wolle dem Gespräch mit den Landeshauptleuten am Freitag noch nicht vorgreifen, erklärte Anschober am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag. Auch gebe es noch keine definitive Entscheidung über den Lieferzeitraum des von der Bundesregierung angekündigten Corona-Impfstoffs, so der Gesundheitsminister.