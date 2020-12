St. Veit Tee so weit das Auge reicht! Das gibt es seit einer Woche in der St. Veiter Innenstadt. Daina Dreier bietet mit Geschäftspartner Gert Vielgut auf 60 Quadratmetern rund 300 Teesorten in allen möglichen Geschmacksrichtungen an. Dazu gibt es passendes Porzellan-Geschirr sowie Zubehör für die Tea-Time. Der Glanegger Vielgut führt seit zwölf Jahren das Stammgeschäft in Bad Radkersburg, jetzt gibt es die Tee-Experten auch in der Herzogstadt.