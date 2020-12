Rashford wuchs in ärmlichen Verhältnissen mit vier Geschwistern auf. In diesem Jahr stieß er eine Kampagne für kostenloses Schulessen für bedürftige Familien an und setzte damit die englische Regierung so stark unter Druck, dass sie schließlich ein entsprechendes Programm auflegte. Ihr Sohn wisse, wovon er rede, sagte Maynard. „Seine Worte kommen aus tiefstem Herzen.“