Eineinhalb Jahre nach seinem bisher letzten Engagement hat Peter Pacult einen neuen Job. Der 61-Jährige Rapid-Meistercoach 2008 übernimmt Zweitligist Austria Klagenfurt von Robert Micheu. Die Kärntner sind vom Aufstiegspfad abgekommen und suchen in der Winterpause neuen Schwung. Man werde „den Ansprüchen nicht gerecht“, begründete Geschäftsführer Sport Matthias Imhof in einer Aussendung am Donnerstag die Entscheidung. Pacult freut sich auf einen „spannende Aufgabe“.