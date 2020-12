Um flotte Sprüche ist sie nie verlegen, aber Daniela Iraschko-Stolz hat kurz vor dem verspäteten Beginn der Weltcup-Saison der Skispringerinnen in Ramsau auch ganz andere Gedanken. Etwa eine gewisse Dankbarkeit und Demut für ein privilegiertes Leben als Spitzensportlerin in Zeiten der Corona-Krise. Hinzu kommt, dass die Steirerin durch ihre Lebenspartnerin, die Ärztin im Intensivbereich ist, auch die Kehrseite der Medaille sieht. „Isa ist Ärztin und hat meistens die ‘Kacke am Dampfen‘ und kriegt nie den Dank der Leute!“