Schikanen, Ausgrenzungen, Selbstmordgedanken

Dieser zufolge war es demnach ein offenes Geheimnis in der Pornoindustrie, dass GirlsDoPorn seit seinem Launch im Jahr 2009 Frauen betrog und nötigte. 2016 hätten die Opfer begonnen, sich mit Pornhub in Verbindung zu setzen, um ihre Videos entfernen zu lassen, doch das Portal habe die Beschwerden ignoriert und die Videos weiterhin angeboten und verbreitet. „Mit Stand vom 12. Dezember 2020 hostet MindGeek immer noch die Videos der Opfer auf seinen Webseiten, einschließlich der Kläger“, heißt es in der Klageschrift weiter. Die 40 Frauen hätten dadurch „Schikanen und Ausgrenzungen“ erleiden müssen und Selbstmordgedanken gehabt, weshalb jede von ihnen nun jeweils mindestens eine Million Dollar Schadenersatz von MindGeek fordert.