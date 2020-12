Saisonstart am 5. Jänner

Das Tennis-Jahr der Herren beginnt am 5. Jänner mit zwei Turnieren in Antalya und Delray Beach, gefolgt von 18 Tagen ohne ATP-Turniere. In dieser Zeit können die Tennisprofis ihre zweiwöchige Pflichtquarantäne bei der Einreise nach Australien absolvieren. Vom 31. Jänner bis 6. Februar gibt es dann zwei als Melbourne 1 und Melbourne 2 bezeichnete Turniere zur Vorbereitung sowie vom 1. bis 5. Februar einen kleiner ausgelegten ATP Cup, ein Teamwettbewerb mit zwei Einzeln und einem Doppel pro Partie.