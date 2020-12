Was empfehlen Sie derzeit?

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass jede sportliche Betätigung vielfältige positive Effekte auf Herz-Kreislauf-System, Stoffwechsel, Bewegungsapparat und nicht zuletzt die psychische Gesundheit hat. Dies hat in einer Zeit, in der weniger soziale Kontakte gepflegt werden können und viele den Großteil des Tages zu Hause verbringen, besondere Bedeutung.