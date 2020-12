Am 5. Juli wurde eine Frau in einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt von einem vorerst unbekannter Mann unsittlich berührte und bedrängte. „Durch umfangreiche Ermittlungen der Beamten der PI Pradl und PI Saggen konnte nun ein 38-jähriger Rumäne als Tatverdächtiger ermittelt werden“, heißt es seitens der Exekutive.