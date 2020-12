Der schwedische Weg in der Corona-Bekämpfung - weniger Verbote, mehr Eigenverantwortung - ist weltweit viel beachtet worden. Aber ist er auch erfolgreich? Die nackten Zahlen sagen Nein, im Vergleich zu den Nachbarn Norwegen und Finnland, aktuell zwei Corona-Musterschüler, stehen die Schweden schlecht da. Knapp 350.000 Corona-Infektionen, rund 7800 Tote in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land sprechen eine klare Sprache. Das tut nun auch das Staatsoberhaupt: „Ich glaube, wir sind gescheitert“, sagt König Carl XVI. Gustav in einem Interview mit dem schwedischen Fernsehen, das am Donnerstag auszugsweise veröffentlicht wurde.