Der Preisauftrieb war damit gleich hoch wie im Vormonat Oktober. Der niedrigere Erdölpreis, der sowohl das Heizen mit Öl und Gas als auch das Autofahren mit fossilen Brennstoffen verbilligte, bremste die Teuerung dabei deutlich. Der Trend spiegelte sich aber nicht generell in den Energiepreise wider - so wurde Strom um 5,1 Prozent teurer, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte.