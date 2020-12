Viele von uns kämpfen in der Vorweihnachtszeit mit Stress, arbeiten endlose To-do-Listen ab, haben noch nicht alle Geschenke oder sind überfordert damit, was sie zu den Feiertagen kochen sollen. Ältere Menschen, die das Haus selbstständig nicht mehr verlassen können, hätten diese Probleme oft ganz gerne. Besuch kommt ja keiner, und die Heimhilfe ist am Abend auch nicht da. Pflegende Angehörige sind oft zerrissen zwischen ihrer Aufgabe und dem Stückchen ersehnter Normalität am Heiligen Abend. Die ausländische 24-Stunden-Pflegerin wiederum mag sich noch so bemühen - ihre eigene Familie zu Weihnachten nicht zu sehen ist dann doch hart.Vergessen wir sie nicht: Corona-Sicherheit und ein liebevolles Miteinander schließen einander nicht aus.