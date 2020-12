Zwei Mitarbeiter des siebenten „Mission Impossible“-Films wurden am Filmset in Leavesden in Hertfordshire von dem Star kürzlich angeschrien, weil sie sich nicht an die Sicherheitsmaßnahmen gehalten haben. Eine Tonaufnahme des Ausrasters wurde von der britischen „Sun“ auf YouTube veröffentlicht. Cruise drohte den beiden in der Aufnahme mit Kündigung, wenn er das noch einmal erlebe.