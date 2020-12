In den meisten Fällen kam veraltete Software mit bekannten Schwachstellen zum Einsatz, teilweise sogar in der neuesten Firmware-Version. Bei der Untersuchung wurden jedoch auch bislang unbekannte Schwachstellen identifiziert, die umgehend an die Hersteller gemeldet wurden. Zudem fanden die Spezialisten mangelhafte Wartungszugänge, die Angreifern eine Fernsteuerung des Geräts ermöglichen. Hierdurch könnten die Geräte im schlimmsten Fall ihre Besitzer ausspionieren oder als Waffe für Angriffe auf weitere Ziele eingesetzt werden, so das Unternehmen in einer Mitteilung.