Da die Pongauerin ihren ersten internationalen Einsatz in dieser Sportart hat, tut sie sich auch schwer, konkrete Ziele auszugeben. „Mir fehlt der Vergleich“, betont sie. Die von Alex Diess und Bernhard Aicher trainierte Athletin („ich bin so froh, die beiden zu haben“) visiert die Top-10 an, will vor allem in ihrer Paradedisziplin, dem Springen, ganz vorne mitmischen.